مسؤول أمريكي: لم نتلق التزاما من بوتين بشأن استمرار أو توسيع عمليات مساعدات الأمم المتحدة عبر سوريا

قال مسؤول أمريكي إن بلاده لم تحصل على التزام من روسيا بشأن عمليات مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود في سوريا خلال القمة التي جمعت بين الرئيسين فلاديمير بوتين و جو بايدن في جنيف.

وأضاف المسؤول عقب القمة: "لا يوجد التزام، لكننا أوضحنا أن هذا له أهمية كبيرة بالنسبة لنا، كي يكون هناك أي تعاون آخر بشأن سوريا".

وأشار إلى أن لهجة المحادثات بين الجانبين كانت "مباشرة وبناءة وغير جدلية وواقعية بشكل كبير"، مبينا أن هذه المحادثات لن تؤدي إلى تغيير العلاقات بـ"كبسة زر.. الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لمعرفة ما إذا كانت مجالات التعاون المحتملة هذه تؤدي بالفعل إلى نتائج".

وسبق أن أكدت روسيا مرارا ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق سوريا بما في ذلك تلك التي تخضع لسيطرة الحكومة وهي تمثل نحو 90% من أراضي البلاد.

كما دعت بشكل متكرر إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، الأمر ترفضه الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بذريعة أن هذا الأمر يتطلب إطلاق العملية السياسية الانتقالية في البلاد، التي تعيش أزمة سياسية عسكرية منذ العام 2011.

المصدر: "رويترز" + RT