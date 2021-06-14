بوتين: يجب تقديم المساعدات الإنسانية لكل سكان سوريا عبر حكومة البلاد

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية إلى جميع سكان المناطق في سوريا دون تمييز، معتبرا أن هذه العملية يجب أن تجري عبر الحكومة المركزية للبلاد.

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "NBC" الأمريكية نشر نصها اليوم الاثنين عبر موقع الكرملين: "وقعت للأسف هناك مآس كثيرة جدا، ويجب أن تهدف كل إجراءاتنا بشكل عام إلى بسط الاستقرار للأوضاع وإعادتها إلى مسار طبيعي. وبدعم روسيا استعادت السلطات السورية أكثر من 90% من أراضي البلاد. والآن يجب تنظيم إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل الناس بصرف النظر عن أي سياق سياسي".

وأضاف: "لكن شركاءنا في الغرب، أي في الولايات المتحدة وأوروبا، يقولون إنهم لن يساعدوا (الرئيس السوري بشار) الأسد. لكن ما هي علاقة الأسد مع هذا الأمر؟ ساعدوا الناس الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة لكي تكون بحوزتهم أبسط المستلزمات. لكهم لا يرفعون القيود حتى على توريد المعدات الطبية والأدوية حتى في ظروف جائحة عدوى فيروس كورونا. هذا الأمر غير إنساني، لا يمكن تبرير هذا التعامل القاسي مع الناس بأي شيء".

وشدد بوتين على أن موقف روسيا يتمثل في "ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحكومة المركزية دون تمييز، كما يحدث ذلك في كل العالم وتنص عليه أحكام القانون الدولي".

وتابع: "نحن في هذا الصدد ندعم الرئيس الأسد، لأن أي أسلوب آخر للتصرف يمثل تقويضا لسيادة الجمهورية العربية السورية".

المصدر: RT