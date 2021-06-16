 
مباشر

قوة برخان الفرنسية في مالي تعتقل قياديا في تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى

أخبار العالم

قوة برخان الفرنسية في مالي تعتقل قياديا في تنظيم
Reuters Benoit Tessier
قوة برخان الفرنسية في مالي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qmsn

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي، أن قوة "برخان" التابعة لها في مالي، تمكنت من اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "قوة برخان اعتقلت دادي ولد شعيب الملقب بأبو دردار، الذي يشتبه بتشويه 3 أشخاص  في سوق تين في 2 مايو الماضي".

وأشارت إلى أن الموقوف "أحد المديرين التنفيذيين في تنظيم داعش، وقد استسلم أثناء توقيفه دون أن يبدي أي مقاومة".

وأضافت أنه "كان يحمل سلاحا أوتوماتيكيا ومنظار رؤية ليلية وسترة قتالية وهاتف وراديو".

المصدر: "لو فيغارو" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا