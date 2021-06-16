خامنئي يدعو إلى المشاركة في الانتخابات ويتهم "الإعلام المعادي" بالتحريض على مقاطعتها

دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، جميع الإيرانيين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن "النظام الاجتماعي في إيران بحاجة إلى مشاركة الناخبين".

وقال خامنئي في كلمة مباشرة إن "الانتخابات حدث مصيري في تاريخ البلاد"، مضيفا أن "ثمة وسائل إعلام معادية لإيران تسعى إلى تشويش أذهان المواطنين وجرهم لمقاطعة الانتخابات".

ولفت إلى أن ما تتعرض له الانتخابات الإيرانية من تدخلات وعداء "لم تشهده أي انتخابات أخرى في العالم".

وتابع قائلا إن "هناك وسائل إعلام إقليمية تتبع لدول في المنطقة لا تجري فيها أي انتخابات وشعوبها لا تعرف ما هو صندوق الاقتراع، وتنتقد الديمقراطية في إيران".

وأشار إلى أن "العدو يهدف إلى إيجاد شرخ بين الشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلامية لكن الشعب سيفشل مخططه".

وأكد خامنئي أنه "في حال انتخاب رئيس بنسبة تصويت عالية، فسيكون رئيسا قويا يمكنه القيام بإنجازات كبيرة"، مشددا على أن "الحكومة المقبلة ينبغي لها أن تعالج القلق الذي يعتري الكثيرين إزاء الوضع في البلاد".

المصدر: RT