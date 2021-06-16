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مرشح رئاسي إيراني: التنمية الاقتصادية لا تتم من دون التعامل القوي مع الخارج وسأدعو ظريف إلى حكومتي

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مرشح رئاسي إيراني: التنمية الاقتصادية لا تتم من دون التعامل القوي مع الخارج وسأدعو ظريف إلى حكومتي
Reuters WANA NEWS AGENCY
المرشح الرئاسي الإيراني عبد الناصر همتي
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أكد المرشح الرئاسي الإيراني، عبد الناصر همتي، أنه "لا يمكن للتنمية الاقتصادية في إيران أن تتم من دون التعامل القوي مع الخارج، والدبلوماسية الاقتصادية القوية".

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وقال المرشح عبد الناصر همتي: "ستعمل حكومتي (في حالة الفوز) على رفع العقوبات وتوظيف السياسة الخارجية لتحقيق التنمية الاقتصادية".

وأضاف: "لذلك سوف أدعو الدكتور محمد جواد ظريف إلى المشاركة في حكومتي بمنصب النائب الأول للرئيس، أو وزير الخارجية".

المصدر: RT

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