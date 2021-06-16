مرشح رئاسي إيراني: التنمية الاقتصادية لا تتم من دون التعامل القوي مع الخارج وسأدعو ظريف إلى حكومتي

أكد المرشح الرئاسي الإيراني، عبد الناصر همتي، أنه "لا يمكن للتنمية الاقتصادية في إيران أن تتم من دون التعامل القوي مع الخارج، والدبلوماسية الاقتصادية القوية".

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وقال المرشح عبد الناصر همتي: "ستعمل حكومتي (في حالة الفوز) على رفع العقوبات وتوظيف السياسة الخارجية لتحقيق التنمية الاقتصادية".

وأضاف: "لذلك سوف أدعو الدكتور محمد جواد ظريف إلى المشاركة في حكومتي بمنصب النائب الأول للرئيس، أو وزير الخارجية".

توسعهٔ اقتصادی ایران بدون تعامل قوی با خارج و دیپلماسی قوی اقتصادی مقدور نیست. دولت من بدنبال رفع #تحریم‌ها و خدمت گرفتن سیاست خارجی برای نیل به توسعه اقتصادی هست به همین دلیل از دکتر محمدجواد ظریف برای حضور در کابینه‌ام در پست معاون رئیس جمهور یا وزیر خارجه دعوت خواهم کرد. pic.twitter.com/YVpNkebrDo — عبدالناصر همتی (@Hemmati_ir) June 16, 2021

المصدر: RT