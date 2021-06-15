بيسكوف: بوتين لم يهنئ ترامب بعيد ميلاده

كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يهنئ نظيره الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي احتفل أمس الاثنين بعيد ميلاده الـ 75.

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وفي تصريحات صحفية قال بيسكوف ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "لا، لم يهنئه، فمن الصعب جدا فعل ذلك بروتوكوليا"، موضحا أنه يقصد الظروف الراهنة في الولايات المتحدة. وأضاف المتحدث أنه لم تكن هناك أي تهنئة غير رسمية من بوتين لترامب أيضا.

المصدر: "تاس"