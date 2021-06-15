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بيسكوف: بوتين لم يهنئ ترامب بعيد ميلاده

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بيسكوف: بوتين لم يهنئ ترامب بعيد ميلاده
Reuters Evgenia Novozhenina
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يهنئ نظيره الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي احتفل أمس الاثنين بعيد ميلاده الـ 75.

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وفي تصريحات صحفية قال بيسكوف ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "لا، لم يهنئه، فمن الصعب جدا فعل ذلك بروتوكوليا"، موضحا أنه يقصد الظروف الراهنة في الولايات المتحدة. وأضاف المتحدث أنه لم تكن هناك أي تهنئة غير رسمية من بوتين لترامب أيضا.

المصدر: "تاس"

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