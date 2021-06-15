الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة: نتطلع إلى علاقات أكثر قابلية للتنبؤ مع روسيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تطلع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى بناء علاقات أكثر قابلية للتنبؤ مع روسيا.

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وفي ختام قمة "الاتحاد الأوروبي - الولايات المتحدة" التي استضافتها بروكسل اليوم الثلاثاء، قالت رئيسة المفوضية: "بدينا موقف موحد فيما يخص روسيا. إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا تقع الآن في دوامة سلبية. ونود أن نحول هذه الدوامة السبلية إلى علاقات أكثر قابلية للتنبؤ".

وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وحدة موقف الاتحاد والولايات المتحدة إلى بناء العلاقات مع موسكو.

وأشار المسؤولان إلى هذا الموقف يقتضي مطالبة موسكو بـ "الابتعاد عن انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان"، والتصدي لـ محاولات روسيا تقويض أنظمتنا الديمقراطية"، والتعاون مع روسيا حيث يكون هذا التعاون ممكنا، "بما في ذلك الصحة العامة والعلاقات الشخصية بين الناس".

وأضاف ميشيل أنه سلم للرئيس الأمريكي جو بايدن "الرئاسة الرئيسية" من الاتحاد عشية لقاء سيجمعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف السويسرية يوم الأربعاء، موضحا أن "الرئاسة الأهم هي وحدتنا فقد ناقشت الدول الـ 27 روسيا ودانت تصرفات روسيا".

وقبل يومين قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، معلقة على إعلان مجموعة "السبع الكبار" عن اهتمامها بإقامة علاقات "قابلة للتنبؤ" مع روسيا، إن قابلية موسكو للتنبؤ "أثبتتها السنوات والأعمال"، مضيفة أن "الكرة في ملعب" المجموعة التي "لها مشكلة في هذا المجال".

المصدر: "تاس"