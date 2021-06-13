زاخاروفا معلقة على إعلان "السبع الكبار" بشأن موسكو: الكرة في ملعبكم

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على إعلان مجموعة "السبع الكبار" في ختام أعمال قمتها في بريطانيا، عن اهتمامها بإقامة علاقات "قابلة للتنبؤ" مع روسيا.

إقرأ المزيد

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها في "تلغرام": "لقد أعربت مجموعة السبع الكبار عن اهتمامها بإقامة علاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ مع روسيا.. في الماضي كانوا يدعون أن على روسيا أن تصبح أكثر استقرارا وأكثر قابلية للتنبؤ. أما الآن فيتم تقديم هذه المهمة على أنها مجال للعلاقات المشتركة، وتتوقف بالتالي على تصرفات جميع الأطراف".

وتابعت: "حيث أن قابليتنا للتنبؤ أثبتتها السنوات والأعمال، فإن الكرة في ملعب مجموعة السبع التي لها مشكلة في هذا المجال".

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت وكالة "بلومبرغ" مقتطفات من مشروع البيان الختامي لقمة مجموعة "السبع الكبار" التي جرت في مقاطعة كورنوال البريطانية، وأعلنت المجموعة في البيان أنها ترى مصلحتها في إقامة "علاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ مع روسيا"، مؤكدة عزمها مواصلة "التعاون مع موسكو في المجالات محط الاهتمام المشترك بمثل هذا العمل".

المصدر: "نوفوستي"