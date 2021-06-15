بريطانيا تسجل 7673 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البريطانية، الثلاثاء، 7673 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، بينما تم رصد 10 وفيات جراء المرض.

إقرأ المزيد

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7673، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4581006 إصابات.

وشهدت بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، الذي بلغ يوم 12 يونيو 7738 حالة، وفي 13 يونيو 7490، وفي 14 يونيو 7742.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 10 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127917 شخصا.

ويشهد هذا المؤشر استقرارا نسبيا حيث وصل يوم 12 يونيو إلى 12 وفاة، وفي 13 يونيو 8 حالات، وفي 14 يونيو 3.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 41.831 مليون شخص، بينهم أكثر من 30.209 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT