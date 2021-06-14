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بريطانيا.. تأجيل رفع قيود كورونا حتى 19 يوليو

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بريطانيا.. تأجيل رفع قيود كورونا حتى 19 يوليو
Reuters
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تأجيل رفع قيود كورونا لمدة أربعة أسابيع وحتى 19 يوليو المقبل، وسط تزايد حالات متغير "دلتا"من كورونا.

وقال جونسون إن تأجيل الخطوة الرابعة من خارطة الطريق الحكومية، والتي كان من المقرر إجراؤها في 21 يونيو، سيسمح لمزيد من الناس بتلقي الجرعة الثانية من اللقاح قبل تخفيف القيود، مبينا أنه ستتم مراجعة التأجيل المقترح لمعرفة ما إذا كان يمكن اتخاذ إجراء قبل أسبوعين أي يوم 5 يوليو.

هذا وسجلت المملكة المتحدة أكثر من 7000 حالة إصابة بكورونا في كل يوم من الأيام الستة الماضية ويمثل متغير "دلتا" الآن أكثر من 90 ٪ من الحالات الجديدة.

يأتي قرار تأجيل تخفيف الإجراءات في الوقت الذي أظهر فيه تحليل جديد أجرته هيئة الصحة العامة في بريطانيا أن لقاح "فايزر" فعال بنسبة 96٪ ضد الاستشفاء من متغير "دلتا" بعد تلقي الجرعة الثانية، أما لقاح "أسترازينيكا" فهو فعال بنسبة 92٪.

المصدر: "سكاي نيوز"

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