تركيا: البيان الذي نشر في ختام اجتماع 7 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي في أثينا "لا قيمة له"

قالت وزارة الخارجية التركية إن البيان المشترك الذي نشر بنهاية اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ7 المطلة على البحر المتوسط الذي عقد بأثينا 11 يونيو الجاري ليس له أي قيمة.

إقرأ المزيد

وأضاف بيان للخارجية التركية إنه "لا يمكن لهذا التشكيل الذي يتبنى المطالب والسياسات المتطرفة، للثنائي اليوناني-والقبرصي اليوناني، بشأن قضية قبرص وشرق البحر الأبيض المتوسط، أن يساهم في السلام والاستقرار وتنمية التعاون في المنطقة".

وتابع البيان "كما ذكرنا من قبل، لا يمكن خلق بيئة تعاون حقيقية في شرق البحر الأبيض المتوسط بدون تركيا وجمهورية قبرص التركية".

وقال البيان" نود أن نذكر مرة أخرى، باقتراح رئيسنا "بعقد مؤتمر إقليمي حول شرق البحر الأبيض المتوسط".

المصدر: RT