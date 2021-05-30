تشاووش أوغلو: على اليونان عدم استخدام الاتحاد الأوروبي ضدنا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه "ينبغي على اليونان التخلي عن استخدام الاتحاد الأوروبي كورقة ضغط" ضد بلاده و"تبني الزخم الإيجابي الحالي".

وأضاف تشاووش أوغلو في مقابلة مع صحيفة "To Vima" اليونانية، أن "أنقرة وأثينا يمكنهما حل المشاكل العالقة، وليس الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "تركيا واليونان دولتان جارتان، وستواصلان العيش معا في هذه البقعة الجغرافية، لذا علينا أن نتوج علاقاتنا بالتعاون لا بالتصادم".

وأشار إلى أن "اللقاءات الرسمية التي سيجريها في العاصمة اليونانية أثينا، ستمهد الأرضية الملائمة للقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس على هامش قمة زعماء دول الناتو القادمة".

وشدد على "أهمية استمرار الحوار البناء بين البلدين".

وعن علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، قال تشاووش أوغلو: "تركيا ترغب في إرساء أجندة إيجابية مبنية على الثقة المتبادلة بين الطرفين، ونرى إرادة سياسية لدى الجانب الأوروبي باستثناء بعض الدول التي تستخدم حق الفيتو والتضامن بين أعضاء الاتحاد بشكل سيء".

المصدر: "الأناضول"