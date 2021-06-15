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الاستخبارات التركية تعلن اعتقال قيادي كبير في "داعش" داخل سوريا

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الاستخبارات التركية تعلن اعتقال قيادي كبير في
Reuters STOYAN NENOV
دبابة تابعة للجيش التركي على الحدود التركية السورية
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أكدت وكالة "الأناضول" أن الاستخبارات التركية اعتقلت القيادي في تنظيم "داعش"، قاسم غولر، المدرج ضمن اللائحة الحمراء للمطلوبين، خلال عملية في سوريا.

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وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال أمس الاثنين، إن "تركيا هي الدولة الوحيدة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي حاربت داعش وجها لوجه وقدمت شهداء وحيدت نحو 4 آلاف من عناصره الإرهابية".

وأعلن مجلس الأمن التركي في وقت سابق، أن تركيا مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية في أراضي كل من سوريا والعراق، رغم معارضة سلطات البلدين.

المصدر: "الأناضول"

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