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اعتقال خبير متفجرات من تنظيم "داعش" في اسطنبول

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اعتقال خبير متفجرات من تنظيم
Reuters
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اعتقلت السلطات التركية في اسطنبول رجلا بتهمة العمل كخبير متفجرات لدى تنظيم "داعش" وهو مطلوب لدى الولايات المتحدة.

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وأفادت قناة "تي آر تي" التركية الرسمية أن مصطفى عبد الوهاب محمود، المولود في مصر عام 1999، اعتقل مع 3 من المشتبه بهم في اسطنبول حيث يقيم بعد فراره من سوريا عبر مصر.

وأصدر المدعي لائحة اتهام يطالب فيها بإنزال عقوبة السجن لمدة تصل إلى 22 سنة ونصف السنة ضد المشتبه به بسبب "الانتماء إلى منظمة إرهابية وإدارتها".

ولفتت القناة إلى أن المعتقل خبير في صناعة القنابل اليدوية والأحزمة الناسفة وكان يخطط لشن هجمات في تركيا، وبينها ضد المصالح الأمريكية، كما "شارك خبرته مع إرهابيين محتملين في بلدان أخرى عبر الإنترنت".

وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد زودت أجهزة الاستخبارات الأمريكية التي كانت تتعقب خبير المتفجرات السلطات التركية بمعلومات مكّنت من تنفيذ عملية الاعتقال.

وكانت أنقرة أعلنت في مطلع مايو، اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" وصف بأنه "اليد اليمنى" لزعيمه السابق أبو بكر البغدادي.

المصدر: أ ف ب

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