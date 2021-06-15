مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" تدخل بحر الصين الجنوبي

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" دخلت بحر الصين الجنوبي في إطار مهمة دورية.

وقالت البحرية الأمريكية: "تجري المجموعة القتالية خلال وجودها في بحر الصين الجنوبي عمليات أمنية بحرية، تشمل طلعات بطائرات ذات أجنحة ثابتة وأخرى دوارة، وتدريبات هجومية بحرية، وتدريبات تكتيكية منسقة بين وحدات السطح والجو".

وكثيرا ما تعترض الصين على المهام العسكرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بكين بالسيادة على معظمه.

المصدر: رويترز