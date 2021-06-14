تركيا تسجل 5626 إصابة و74 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الاثنين، عن تسجيلها 5626 إصابة و74 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في ارتفاع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الأحد.

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وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5626، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5336073.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت تركيا يوم 11 يونيو 6261 إصابة، وفي 12 يونيو 6076 حالة، وفي 13 يونيو 5012.

وبلغ مؤشر الإصابات الجيدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 74 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 48795 شخصا.

وبلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا يوم 11 يونيو 69 وفاة، وفي 12 يونيو 75، وفي 13 يونيو 53.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 4585 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5206836 شخصا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

المصدر: RT