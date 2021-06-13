الصحة التركية: اقتربنا من هزيمة كورونا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن وباء كورونا تراجع بشكل كبير في بلاده، ويوم هزيمته بات قريبا جدا.

وقال قوجة في تغريدة على "تويتر"، إن عدد وفيات كورونا بتركيا، الأحد، بلغ 53 حالة فقط، ووصل عدد الإصابات إلى 5012.

وأشار إلى التراجع الكبير في أعداد الوفيات، وأعداد الإصابات في الآونة الأخيرة.

وأضاف: "الانتصار يكون من نصيب الذين يمضون بحزم، الوباء تراجع بشكل كبير، ويوم هزيمته قريب جدا".

المصدر: "الأناضول"