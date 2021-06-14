محادثة أطول من المقرر بين ماكرون وأردوغان

غرّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مفيدا بأنه أجرى محادثة مطولة مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، قبيل قمة الناتو في بروكسل.

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وكتب ماكرون على تويتر: "قبيل قمة الناتو، أجريت محادثة طويلة وجها لوجه مع الرئيس أردوغان، كي نمضي قدما بوضوح واحترام وبمعايير عالية".

وكان الرئيس الفرنسي قد صرّح في وقت سابق قائلا إنه يريد أن يناقش في اجتماع مع نظيره التركي قواعد سلوك الحلفاء في الناتو، وكذلك الوضع في سوريا وليبيا وقره باغ.

يشار إلى أن قمة الناتو تنعقد اليوم الاثنين في بروكسل بمشاركة مباشرة من قادة الدول الحليفة.

وستناقش القمة المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف حتى عام 2030، وروسيا والصين، وتعزيز التنمية التكنولوجية، ومكافحة تغير المناخ، والتهديدات في الفضاء الإلكتروني والفضاء الكوني.

En amont du sommet de l'OTAN, j’ai eu un long échange en tête-à-tête avec le Président Erdogan. Pour avancer avec clarté, respect et exigence. pic.twitter.com/dIYw8sWyn4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 14, 2021

وذكر قصر الإليزيه من جانبه أن الرئيسين إيمانويل ماكرون ورجب طيب أردوغان تحدثا وجها لوجه يوم الاثنين 14 يونيو، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، لفترة أطول مما كان مقررا، وأنهما أبديا استعدادا للمضي قدما معا بشأن سوريا وليبيا.

المصدر: نوفوستي + سبوتنيك