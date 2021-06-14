واشنطن تعلن استعدادها للتعاون مع موسكو في عدد من القضايا منها سوريا

قال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، إن واشنطن مستعدة للعمل مع موسكو حول عدد من القضايا، أهمها الاستقرار الاستراتيجي، وسوريا والمسائل المتعلقة بالقطب الشمالي.

وأوضح سوليفان في تصريح صحفي أن موقف واشنطن في العلاقات مع موسكو يقوم على "عنصرين أساسيين"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تركز قبل كل شيء على المصالح المشتركة، "حيث يمكن للطرفين العمل معا، لتحقيق نتائج تفيد الولايات المتحدة والشعب الأمريكي".

وقال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي: "دعونا نرى ما سيحدث. هناك قضية الاستقرار الاستراتيجي، هناك سوريا ومسألة وصول المساعدات الإنسانية، هناك قضايا تتعلق بالقطب الشمالي، وأماكن أخرى حيث سيكون من مصلحتنا إيجاد أساس للعمل مع روسيا".

كذلك أشار سوليفان إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة "أن تعلن بوضوح الإجراءات الضارة التي لن نتسامح معها، والتي سنقاومها".

وقال: "لا يمكننا تقديم ضمانات بشأن ما ستفعله روسيا، لكن يمكننا تقديم وعود بشأن تصرفات أمريكا، أي أننا سنرد إذا استمر هذا النشاط الضار".

المصدر: نوفوستي