بوتين لـ"NBC": العلاقات الروسية الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوى منذ سنوات

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ سنوات، مشيرا إلى أن وصفه بالقاتل من قبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يقلقه.

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وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "NBC" نشرت مقتطفات منها مساء الجمعة: "لدينا علاقات ثنائية تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف بوتين، ردا على سؤال حول وصفه بالقاتل من قبل بايدن، أنه سمع "عشرات الاتهامات من هذا القبيل".

وصرح في هذا السياق: "عملت دائما في مصلحة الشعب الروسي والدولة الروسية. والعلامات المختلفة ليست أمرا أشعر بسببها بأي قلق على الإطلاق".

وأشار بوتين مع ذلك إلى أن بايدن "يختلف كثيرا" من سلفه، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لافتا إلى أن السيد الحالي للبيت الأبيض يعمل في مجال السياسة تقريبا كل حياتها الراشدة ولهذا السبب لا يتوقع أن "يتخذ خطوات مندفعة".

كما اعتبر بوتين أن ترامب شخصية غير عادية وموهوبة.

وتأتي هذه المقابلة في ظل الاستعدادات لأول قمة بين بوتين وبايدن تستضيفها يوم 16 يونيو مدينة جنيف السويسرية.

المصدر: وكالات