تركيا تسجل 5012 إصابة و53 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، يوم الأحد، عن تسجيلها 5012 إصابة و53 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5012، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5330447.

ويمثل هذا العدد تراجعا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في تركيا التي سجلت يوم 10 يونيو 6408 حالات، وفي 11 يونيو 6261، وفي 12 يونيو 6076.

وبلغ مؤشر الإصابات الجيدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 53 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 48721 شخصا.

وبلغ هذا المؤشر يوم 10 يونيو 96 حالة، وفي 11 يونيو 69 وفاة، وفي 12 يونيو 75.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 4194 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5202251 شخصا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

المصدر: RT