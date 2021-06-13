بريطانيا تسجل 7490 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، 7490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، بينما تم رصد 8 وفيات جراء المرض.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7490، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4558494 إصابة.

وشهدت بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، الذي بلغ الجمعة 8125 حالة، ما يمثل أعلى مستوى منذ 26 فبراير 2021، وتراجع السبت إلى 7738.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 8 وفيات ناجمة عن المرض مقارنة مع 17 الجمعة و12 السبت، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127904 أشخاص.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 41.551 مليون شخص، بينهم أكثر من 29.792 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT