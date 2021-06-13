بايدن يعلق على رفضه عقد مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعليقا على قرار عدم عقد مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أن هذه المسألة لا تتعلق بالمنافسة في مجال إحراج الطرف الآخر.

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وقال بايدن، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأحد في ختام قمة مجموعة زعماء الدول السبع في كورنوال البريطانية: "هذه ليست منافسة لتحديد الطرف الذي سيتمكن من عرض نفسه أمام الصحفيين بطريقة أفضل أو من إحراج الآخر".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه ينوي أن يعلن بوضوح خلال المؤتمر الصحفي المنفرد عقب اللقاء المرتقب شروط تحسين العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا.

وتابع: "أعتقد أن الطريق الأفضل يتمثل في عقدنا اللقاء وإجراء مناقشاتنا... لأتحدث أنا بعد ذلك عن فحوى المحادثات من وجهة نظري وليتحدث هو عما دار اللقاء من وجهة نظره".

وسبق أن أكد الكرملين والبيت الأبيض أن بوتين وبايدن سيعقدان عقب لقائهما في جنيف يوم 16 يونيو مؤتمرين صحفيين منفصلين.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في إدارة بايدن أنها قررت رفض مشاركته في مؤتمر صحفي واحد مع بوتين بسبب تغلب الأخير على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أثناء ظهورهما أمام الصحفيين خلال اللقاء في هلسنكي عام 2018.

المصدر: وكالات