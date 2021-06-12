صحيفة: إدارة بايدن رفضت مشاركته في مؤتمر صحفي مع بوتين لأنه تغلب على ترامب

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رفضت عقد مؤتمر صحفي مشترك له مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، انطلاقا من خبرة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

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ونقلت الصحيفة أن "مساعدين رفيعي المستوى لبايدن قالوا إن الحكومة الروسية أعربت، خلال المشاورات بشأن اللقاء في فيلا سويسرية مبنية في القرن الـ18 على ساحل بحيرة جنيف، عن رغبة شديدة في انضمام بوتين إلى بايدن خلال المؤتمر الصحفي".

وتابعت "نيويورك تايمز" استنادا إلى مصادرها: "لكن مسؤولين في إدارة بايدن قالوا إنهم يتذكرون ما بدا أنه كان تغلبا لبوتين على ترامب في هلسنكي (خلال قمتهما عام 2018)".

ويأتي ذلك بعد أن أكد مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي، عبر بيان رسمي، أن بايدن سيعقد مؤتمرا صحفيا منفردا عقب اللقاء مع بوتين في جنيف يوم 16 يوينو".

وقال المسؤولون: "نتوقع أن يكون اللقاء نزيها وصريحا، ومؤتمر صحفي منفرد يمثل إطارا مناسبا يتيح إبلاغ الصحافة الحرة بشكل واضح بالمواضيع التي سيتم طرحها في المحادثات، بما في ذلك المجالات التي يمكن أن يكون بيننا توافق حولها أو تلك التي تثير مباعث قلق جادة لدينا".

كما أكد الكرملين سابقا أن بوتين وبايدن سيتحدثان عن نتائج القمة المرتقبة، التي ستكون الأولى بينهما، في مؤتمرين صحفيين منفصلين.

المصدر: "نيويورك تايمز" + وكالات