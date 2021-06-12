تصريحات صحفية منفصلة لبوتين وبايدن بعد انتهاء اجتماعهما في جنيف

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الكرملين على علم بخطط الرئيس الأمريكي عقد مؤتمر صحفي منفصل بعد اللقاء الذي سيجمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن ذلك على ما يبدو، ممارسة اعتيادية للرئيس الأمريكي، مضيفا أنه من المقرر كذلك أن يخرج الرئيس بوتين بشكل منفصل للقاء الصحفيين والإدلاء بتصريحات بعد الاجتماع مع بايدن.

وفي نفس السياق أفادت وكالة "بلومبرغ"، اليوم بأن المتحدث باسم البيت الأبيض، صرح بأن بايدن سيعقد مؤتمرا صحفيا منفصلا بعد اجتماعه مع بوتين.

وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن عقد مؤتمر بهذا الشكل سيكون "الأنسب".

هذا ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الروسي مع نظيره الأمريكي، يوم الأربعاء المقبل، في جنيف، لبحث العلاقات الثنائية المتوترة وعددا من القضايا الأخرى مثل الاستقرار الاستراتيجي العالمي والحد من التسلح.

المصدر: نوفوستي