أردوغان: الهجوم الإرهابي على مستشفى الشفاء بعفرين أظهر وحشية تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الهجوم الإرهابي على مستشفى الشفاء في مدينة عفرين السورية "أظهر مجددا وحشية وغدر تنظيم ي ب ك/ بي كا كا".

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وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مطار أتاتورك بمدينة اسطنبول، قبيل توجهه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في قمة زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاثنين المقبل، قال: "سنحاسب هؤلاء الأوغاد على كل قطرة دم أراقوها، فهم قتلوا الأبرياء في بلدنا والمدنيين في سوريا وأشقاءنا الأكراد في العراق".

وأفادت وزارة الدفاع التركية أمس، بتعرض مدينة عفرين الواقعة بشمال سوريا، والخاضعة لسيطرة تركيا، السبت، لهجوم صاروخي على يد قوات كردية، طال مستشفى، وأسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، أن "إرهابيين" في تنظيم "وحدات حماية الشعب" الكردية بمنطقة تل رفعت شنوا "هجوما دنيئا" على مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بشمال سوريا، حيث قصفوا برشقات مدفعية وصاروخية مستشفى "الشفاء".

المصدر: "الأناضول"