أنباء عن مقتل 13 شخصا بقصف صاروخي استهدف مستشفى في عفرين شمال سوريا

أفاد مسؤولون أتراك وناشطون سوريون بتعرض مستشفى خاص في مدينة عفرين الواقعة شمال سوريا والخاضعة لسيطرة تركيا لهجوم صاروخي أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل.

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وأعلنت سلطات ولاية هطاي التركية عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 27 آخرين جراء الهجوم الذي نسبته إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وذكرت الولاية في بيان أن مسلحي التنظيم أطلقوا صواريخ من طراز "غراد" وقذائف مدفعية من مدينة تل رفعت المجاورة في محافظة حلب أصابت قسم الطوارئ بمستشفى "الشفاء".

وأكدت أن الجهات الأمنية المحلية التي تقدم خدمات استشارية بالتنسيق مع ولاية هطاي، أطلقت بالتنسيق مع الجهات القضائية تحقيقا حول الهجوم.

سقوط عشرات القذائف على مدينة عفرين المحتلة pic.twitter.com/ZG3CcTfN3b — Hisên Omar (@HusnROmar) June 12, 2021

مخلفات القصف الصاروخي الذي نفذه، اليوم السبت، تنظيم PKK/PYD الإرهابي على أحد مستشفيات مدينة عفرين شمالي حلب السورية pic.twitter.com/0bpHlZhqo3 — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) June 12, 2021

مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، من بينهم ٣ عناصر من الدفاع المدني كحصيلة أولية، جراء قصف مدفعي مصدره قوات سوريا الديمقراطية، ومناطق سيطرة قوات النظام، استهدف الاحياء السكنية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، مساء اليوم السبت 12 حزيران.#الحوذ_البيضاءpic.twitter.com/hG74RZTOZN — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 12, 2021

وسيطرت القوات التركية على عفرين شمال محافظة حلب السورية جراء عملية "غصن الزيتون" ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وكانت تسيطر على المدينة منذ العام 2012.

وتخضع تل رفعت التابعة لمحافظة حلب لسيطرة المقالتين الأكراد منذ العام 2016، حيث يستخدمونها موطئ قدم عسكريا مهما.

المصدر: وكالات