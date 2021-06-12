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أنباء عن مقتل 13 شخصا بقصف صاروخي استهدف مستشفى في عفرين شمال سوريا

أخبار العالم العربي

أنباء عن مقتل 13 شخصا بقصف صاروخي استهدف مستشفى في عفرين شمال سوريا
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مبنى مستشفى في مدينة عفرين السورية مدمر بهجوم صاروخي.
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أفاد مسؤولون أتراك وناشطون سوريون بتعرض مستشفى خاص في مدينة عفرين الواقعة شمال سوريا والخاضعة لسيطرة تركيا لهجوم صاروخي أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل.

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وأعلنت سلطات ولاية هطاي التركية عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 27 آخرين جراء الهجوم الذي نسبته إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وذكرت الولاية في بيان أن مسلحي التنظيم أطلقوا صواريخ من طراز "غراد" وقذائف مدفعية من مدينة تل رفعت المجاورة في محافظة حلب أصابت قسم الطوارئ بمستشفى "الشفاء".

وأكدت أن الجهات الأمنية المحلية التي تقدم خدمات استشارية بالتنسيق مع ولاية هطاي، أطلقت بالتنسيق مع الجهات القضائية تحقيقا حول الهجوم.

وسيطرت القوات التركية على عفرين شمال محافظة حلب السورية جراء عملية "غصن الزيتون" ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وكانت تسيطر على المدينة منذ العام 2012.

وتخضع تل رفعت التابعة لمحافظة حلب لسيطرة المقالتين الأكراد منذ العام 2016، حيث يستخدمونها موطئ قدم عسكريا مهما.

المصدر: وكالات

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