الدفاع التركية تعلن مقتل عنصرين في قواتها بهجوم للوحدات الكردية شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع اتركية، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل عنصرين في قواتها بهجوم من قبل "وحدات حماية الشعب" الكردية في منطقة عملية "غصن الزيتون" شمال سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته عبر "تويتر"، إن عسكريين اثنين في الجيش التركي قتلا جراء هجوم من قبل "وحدات حماية الشعب"، التي تعتبرها أنقرة ذراعا سوريا لتنظيم "حزب العمال الكردستاني"، في منطقة أراضي "غصن الزيتون"، التي أطلقتها تركيا عام 2018 لطرد المسلحين الأكراد من مدينة عفرين ومحيطها.

وأضافت الوزارة أن "المعلومات الأولية تفيد بتحييد 3 إرهابيين" خلال صد الهجوم، مشددة على "استمرار قصف بعض الأهداف الإرهابية".

المصدر: RT