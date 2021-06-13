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مجموعة "G7" تلتزم بتوفير مليار جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا

أخبار العالم

مجموعة
Reuters POOL
قادة مجموعة السبع
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أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى "G7"، اليوم الأحد، أنها ستوفر1 مليار جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، خلال العام المقبل، بحسب "رويترز".

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وأكدت دول "G7" أنها "ستعمل مع القطاع الخاص ومجموعة العشرين ودول أخرى، لزيادة المساهمة على مدى الأشهر القادمة"، وفقا لمسودة شبه نهائية لبيان لها.

وقال البيان: "تنص الالتزامات، منذ التقينا آخر مرة في فبراير 2021، بما في ذلك هنا في خليج كاربيس، على توفير مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال العام المقبل".

وأضاف: "سنعمل مع القطاع الخاص ومجموعة العشرين ودول أخرى لزيادة هذه المساهمة خلال الأشهر القادمة".

المصدر: "رويترز"

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