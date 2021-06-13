مجموعة "G7" تلتزم بتوفير مليار جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا

أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى "G7"، اليوم الأحد، أنها ستوفر1 مليار جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، خلال العام المقبل، بحسب "رويترز".

إقرأ المزيد

وأكدت دول "G7" أنها "ستعمل مع القطاع الخاص ومجموعة العشرين ودول أخرى، لزيادة المساهمة على مدى الأشهر القادمة"، وفقا لمسودة شبه نهائية لبيان لها.

وقال البيان: "تنص الالتزامات، منذ التقينا آخر مرة في فبراير 2021، بما في ذلك هنا في خليج كاربيس، على توفير مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال العام المقبل".

وأضاف: "سنعمل مع القطاع الخاص ومجموعة العشرين ودول أخرى لزيادة هذه المساهمة خلال الأشهر القادمة".

المصدر: "رويترز"