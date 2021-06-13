الشرطة الأمريكية تعلن القبض على أحد المشتبه بهما في إطلاق النار بمدينة أوستن

أعلنت الشرطة الأمريكية في مدينة أوستن أنها اعتقلت أحد المشتبه بهما في حادثة إطلاق النار، أمس السبت، التي أدت إلى إصابة 14 شخصا بجروح.

وقالت الشرطة في مدينة أوستن، في بيان على موقعها الإلكتروني،: "تم إيقاف أحد المشتبه بهما. فيما لا يزال المشتبه به الثاني طليقا"، ولم يتم الإبلاغ عن دوافع المشتبه بهما حتى الآن.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أمس السبت أن 14 شخصا أصيبوا بعد أن تبادل رجلان إطلاق النار في منطقة ترفيهية مزدحمة وسط مدينة أوستن بولاية تكساس.

المصدر: نوفوستي