إصابة 14 شخصا بإطلاق نار في أوستن عاصمة ولاية تكساس الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن 14 شخصا أصيبوا بعد أن تبادل رجلان إطلاق النار في منطقة ترفيهية مزدحمة وسط مدينة أوستن بولاية تكساس في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وأضافت أن المشتبه بهما ما زالا طليقين، فيما كان معظم الجرحى من المارة الأبرياء.

وقال جوزيف تشاكون، قائد شرطة أوستن المؤقت، في مؤتمر صحفي بعد ظهر السبت إن إطلاق النار وقع في نحو الساعة 1.30 صباحا في منطقة سيكث ستريت بأوستن عاصمة تكساس.

وأضاف "يبدو أن هذا حادث منفرد بين طرفين"، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أي قتلى.

ونقل اثنان من الجرحى إلى المستشفى في حالة حرجة، أما باقي الجرحى فحالتهم مستقرة.

المصدر: "رويترز"