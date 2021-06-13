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البرازيل ترصد 78700 إصابة و2037 وفاة جديدة بكورونا

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البرازيل ترصد 78700 إصابة و2037 وفاة جديدة بكورونا
Reuters AMANDA PEROBELLI
موظفو مكتب جنازة بنقلون تابوتا فيه جثمان شخص متوف بفيروس كورونا في مدينة ساو باولو البرازيلية.
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء السبت، تسجيلها 78700 إصابة و2037 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 78700، مقابل 88092 الخميس و85149 الجمعة، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى حوالي 17.374 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2037 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2504 الخميس و2216 الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 486272 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

وأكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

المصدر: RT

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