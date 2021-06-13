فرنسا تحقق هدف تطعيم 30 مليونا بالجرعة الأولى ضد كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية أنها تمكنت من تطعيم 30.14 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما يحقق هدف الحكومة المحدد في منتصف يونيو.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكيس في تغريدة عبر "تويتر" إن هدف تطعيم 30 مليون مواطن فرنسي تحقق.

وتوجه بالشكر لكل الذين استنفروا الجهود من أجل التطعيم ضد الفيروس، مضيفا: "بفضلكم سننتصر في المعركة".

✅ Objectif atteint !

Merci à tous ceux qui se mobilisent pour la vaccination : c’est grâce à vous que nous gagnerons la bataille contre le virus.

À tous ceux qui ne sont pas encore vaccinés, des doses sont disponibles près de chez vous sur https://t.co/sGpUtk5csy. https://t.co/jbeoqywghM — Jean Castex (@JeanCASTEX) June 12, 2021

وزاد عدد الوفيات بالفيروس في مستشفيات فرنسا 34 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 83944 منذ بدء الجائحة.

المصدر: "رويترز" + RT