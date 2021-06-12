بريطانيا.. جونسون يحذر من التخفيف المقبل لإجراءات قيود كورونا

رجح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إمكانية تأخير تخفيف إجراءات قيود كورونا المنتظر هذا الشهر، بسبب انتشار طفرة "دلتا" التي اكتشفت في الهند.

وخلال سلسلة مقابلات على هامش قمة قادة "مجموعة السبع" في جنوب غرب إنجلترا، لفت جونسون إلى أنه "بات أكثر تشاؤما بشأن تخفيف القيود المقبل المقرر في 21 يونيو، حيث وصل عدد الإصابات في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى مستويات لم تشهدها منذ فبراير".

من المقرر أن يصدر جونسون إعلانا يوم الاثنين حول موعد 21 يونيو، وهي المرحلة الرابعة في خطة حكومته لمكافحة كورونا المكونة من أربع مراحل.

وأكد مرارا أن أي تخفيف للإغلاق يعتمد على الوضع الحالي، لكنه أشار منذ أسابيع إلى أنه يعتقد أن الحكومة ستكون قادرة على إزالة جميع القيود على التباعد الاجتماعي هذا الشهر، بما في ذلك السماح بإعادة فتح النوادي الليلية لأول مرة منذ تفشي الفيروس في مارس 2020.

ورغم ارتفاع مستوى الإصابات اليومية إلى ثلاثة أضعاف خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أنها لا تزال أدنى من نحو 70 ألف حالة سجلت في يناير في ذروة الموجة الثانية للجائحة.

المصدر: "أسوشيتد برس"