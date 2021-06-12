تركيا تسجل 6076 إصابة و75 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، عن تسجيلها 6076 إصابة و75 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6076، مقابل 6408 الخميس و6261 الجمعة، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5325435.

وبلغ مؤشر الإصابات الجيدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 75 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 96 الخميس و69 الجمعة، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 48668 شخصا.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 5112 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5198057 شخصا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

المصدر: RT