غوتيريش يصل إلى بريطانيا للمشاركة في قمة G7

وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، إلى بريطانيا للمشاركة في قمة الدول الصناعية G7.

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وسيشارك غوتيريش في حضور الجلسات الخاصة بالقضايا الدولية التي تمس التنمية و البيئة ووقف الحروب والنزاعات الإقليمية و الاهتمام بالشؤون الاجتماعية مثل التعليم والمرأة والتنمية المستدامة ومحاربة الجريمة المنظمة والهجرة وغيرها.

وانطلقت أمس الجمعة، في كورنوول بجنوب بريطانيا، أعمال قمة زعماء مجموعة السبع الكبار G7 وستستمر إلى الأحد المقبل.

المصدر: RT