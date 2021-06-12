الولايات المتحدة تهنئ روسيا بعيدها الوطني

هنأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الروس بعيد "روسيا الوطني"، ونشرت الخارجية بيانا أكدت فيه التزام واشنطن بإجراء حوار بناء مع السلطات الروسية، لبناء علاقات ثنائية مستقرة.

وقال بلينكن في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية: "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ مواطني روسيا بالاحتفال بيوم روسيا".

وأكد بلينكن رغبة واشنطن في إجراء حوار بناء مع السلطات الروسية لبناء علاقات ثنائية مستقرة وواضحة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "أغتنم هذه الفرصة لإعادة تأكيد رغبة الولايات المتحدة في التعاون البناء مع حكومة روسيا الاتحادية، من أجل علاقات ثنائية أكثر استقرارا ووضوحا".

هذا ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي جو بايدن، الأربعاء المقبل، في جنيف، لبحث العلاقات الثنائية المتوترة وعددا من القضايا الأخرى مثل الاستقرار الاستراتيجي العالمي والحد من التسلح.

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية