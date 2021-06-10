ترامب لبايدن: لا تغف خلال اجتماعك مع بوتين وانقل له تحياتي الحارة

تمنى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التوفيق لخلفه جو بايدن خلال قمته المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب في بيان: "حظا سعيدا لبايدن في التعامل مع الرئيس بوتين. لا تغف أثناء الاجتماع، وأرجو أن تنقل له أحر تحياتي!".

وسيلتقي بوتين وبايدن في 16 يونيو، في مدينة جنيف السويسرية لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك الاستقرار الاستراتيجي العالمي والحد من التسلح.

المصدر: The Hill