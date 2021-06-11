بوتين لـ"NBC": التقارير حول بيع روسيا تكنولوجيا الأقمار الصناعية لإيران هراء

نفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صحة التقارير الإعلامية حول نية بلاده بيع تكنولوجيا الأقمار الصناعية لإيران، واصفا إياها بالهراء.

وقال بوتين، في مقابلة لقناة "NBC" الأمريكية نشرت مقتطفات منها مساء الجمعة: "لدينا خطط للتعاون مع إيران بما في ذلك التعاون العسكري والتقني. لكن هذه مجرد أخبار كاذبة".

وتابع: "أنا لا أعرف أي شيء عن ذلك. ربما هؤلاء الذين يتحدثون عن هذا الموضوع يعلمون أكثر... هذا هراء، أقاويل من سلة المهملات".

وسبق أن نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا قالت فيه إن روسيا كانت تنوي أن تعرض على إيران أنظمة متطورة لتكنولوجيا الأقمار الصناعية ستمكن القوات الإيرانية من مراقبة أهداف عسكرية بما في ذلك القوات الأمريكية في العراق.

المصدر: "NBC" + وكالات