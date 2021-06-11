الدفاع الأرمنية تنفي قصف مواقع القوات الأذربيجانية على الحدود

نفت وزارة الدفاع الأرمنية صحة تصريحات باكو عن تعرض مواقع القوات الأذربيجانية على الحدود بين البلدين للقصف.

وقالت الوزارة الأرمنية في بيان لها، اليوم الجمعة، إن إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية تمثل "تضليلا جديدا".

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وأضافت أن القوات الأرمنية لم تطلق النار على مواقع داخل أراضي أذربيجان، لكنها اتخذت إجراءات لوقف الأعمال الهندسية التي تقوم بها القوات الأذربيجانية في المناطق الحدودية الأرمنية.

وتستمر التوترات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان منذ 12 مايو الماضي، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الحدود في منطقة سيونيك. وقامت القوات الأذربيجانية بأسر 6 جنود أرمن.

المصدر: "نوفوستي"