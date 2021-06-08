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أذربيجان تعلن اعتقال عضو في "مجموعة تخريبية أرمنية"

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أذربيجان تعلن اعتقال عضو في
Sputnik
المباني المدمرة، مدينة فيزولي، أذربيجان، أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن اعتقال عضو في "مجموعة تخريبية تابعة للقوات المسلحة الأرمنية" والذي بحسب الوزارة، تسلل إلى منطقة لاتشينسك على الحدود المشتركة لزرع الألغام.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء: "في الـ8 يونيو الجاري استخدمت مجموعة تخريبية تابعة للقوات المسلحة الأرمنية الأحوال الجوية السيئة للتسلل إلى أراضينا في منطقة لاتشينسك للحدود الأذربيجانية الأرمنية. وبفضل يقظة وحدات الجيش الأذريجاني تم اعتقال عضو في هذه المجموعة، وهو الجندي الأرمني، أرتور كارتانيان. وانسحب باقي المجموعة وغادروا أراضينا".

وأضاف: "وتدل نتائج التحقيق التمهيدي على أن عملية المجموعة التخريبية كانت تهدف إلى زرع الألغام في أراضينا. ويتم حاليا تدقيق المعلومات حول المعتقل".

المصدر: نوفوستي

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