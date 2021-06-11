زيمبابوي تستلم الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

قالت السفارة الروسية في زيمبابوي، اليوم الجمعة، إن سلطات زيمبابوي استلمت من موسكو الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت السفارة في بيان أنه "في 9 يونيو، تم تسليم الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك V الروسي إلى هراري. تم توفير اللقاح من خلال مشروع ALROSA Zimbabwe المشترك".

وأوضحت السفارة أن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا أعرب عن تقديره العميق لروسيا إثر مساعدتها لبلاده في محاربة الجائحة.

وأضافت السفارة أن "بادرة حسن النية" هذه تجسد العلاقات رفيعة المستوى بين روسيا وزيمبابوي، وتشهد على "التزام موسكو بتطوير الشراكة على أساس المنفعة المتبادلة".

المصدر: RT