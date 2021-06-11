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في مستهل قمة G7.. جونسون يدعو لاستخلاص دروس الجائحة

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في مستهل قمة G7.. جونسون يدعو لاستخلاص دروس الجائحة
Reuters Phil Noble
بوريس جونسون وقرينته في استقبال المشاركين بقمة G7 في كورنوال
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شدد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على أن قمة مجموعة السبع الكبار التي انطلقت في بلده اليوم تمثل فرصة لاستخلاص دروس جائحة فيروس كورونا وتفادي تكرار الأخطاء التي ارتكبت خلالها.

وصرح جونسون في كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام زعماء G7 والاتحاد الأوروبي، في مستهل القمة المنعقدة في منتجع كاربيس باي الساحلي بمقاطعة كورنوال شمال غرب إنجلترا: "أعتقد أنه من الضروري حقا عقد هذا الاجتماع لأننا نحتاج إلى ضمان أن نستخلص دروس الجائحة وألا نكرر بعض الأخطاء التي ارتكبناها دون أدنى شك خلال الأشهر الـ18 الأخيرة".

كما أكد جونسون أنه من اللازم أن يتأكد زعماء مجموعة السبع من أنهم يتيحون لاقتصادات دولهم التعافي في المرحلة الحالية.

ويمثل هذا الاجتماع أول قمة تعقدها G7 بصيغة حضورية منذ بدء جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن تركز أجندة القمة على محاربة الجائحة وجهود تطعيم العالم ضد الوباء وتحديات كبرى أخرى مثل تغيرات المناخ.

المصدر: "رويترز"

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