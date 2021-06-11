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أردوغان: نبذل قصارى جهدنا لضمان مستقبل مشرق لجارتنا سوريا على قاعدة وحدة أراضيها ووحدتها السياسية

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أردوغان: نبذل قصارى جهدنا لضمان مستقبل مشرق لجارتنا سوريا على قاعدة وحدة أراضيها ووحدتها السياسية
Reuters
رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، "سنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان مستقبل مشرق لجارتنا سوريا على قاعدة وحدة أراضيها ووحدتها السياسية".

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وأضاف أردوغان في كلمة له الجمعة، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي من إسطنبول، في مراسم افتتاح سد "عفرين الأعلى" بولاية كيليس، جنوبي تركيا، أن "أجزاء كبيرة من المناطق السورية القريبة من حدودنا جعلناها آمنة".

وكانت دمشق دانت في وقت سابق بالخطوات التركية التي تهدف للتتريك ومنها "قيام تركيا بإحداث أمانة عامة للسجل المدني في مناطق سيطرة الإرهابيين بإدلب وسحب البطاقة الشخصية والعائلية السورية واستبدالها ببطاقات تركية"، ووصف مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية ذلك بأنه "يمثل ذروة سياسة التتريك" التي تنتهجها تركيا.

المصدر: الأناضول+سانا+RT

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