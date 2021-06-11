أنقرة تؤكد استعدادها لتبديد "القلق الفني" لدى حلفائها بخصوص منظومة "إس-400"

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، استعداد بلاده لتبديد "القلق الفني" لدى حلفائها في الناتو بخصوص منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية، وقال إن الحلول المعقولة والمنطقية ممكنة دائما.

وقال أكار في كلمة له الجمعة، خلال افتتاح مقر قيادة التميز المركزية للأمن البحري التابع لحلف الناتو (MARSEC COE)، إن "أهمية الناتو تتزايد، لذلك يجب تعزيزه لضمان العمل بروح التحالف الحقيقية".

وأضاف أكار أنه "على الرغم من أن حلفاءنا في الناتو قاتلوا بحزم ضد المنظمات الإرهابية في أجزاء كثيرة من العالم ، إلا أنهم للأسف لم يظهروا نفس الموقف الحازم ضد منظمة بي كا كا/ ي ب ك الإرهابية (حزب العمال الكردستاني في تركيا)".

وذكر أن القوات المسلحة التركية، بالإضافة إلى ضمان أمن بلادها ومواطنيها البالغ عددهم 84 مليون نسمة، تواصل مساهماتها في حلف شمال الأطلسي، على الرغم من ظروف وباء كورونا.

المصدر: الأناضول