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جونسون وبايدن يبحثان روسيا والصين وإيران

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جونسون وبايدن يبحثان روسيا والصين وإيران
Reuters TOBY MELVILLE
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بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بادين في أول لقاء قمة لهما في مقاطعة كورنوال ملفات روسيا والصين وإيران.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني في أعقاب المباحثات، أن الزعيمين "بحثا أهمية العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة لحماية مواطنينا وزيادة الرفاهية في البلدين والترويج لقيمنا في العالم".

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وأشار البيان إلى أنهما "بحثا عددا من قضايا السياسة الخارجية، بما في ذلك أفغانستان والصين وإيران وروسيا"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي أعقاب اللقاء قال جونسون تعليقا على مباحثاته مع بايدن، إنها "جرعة من الهواء النقي"، مضيفا أن "هذا شيء جديد ومثير للاهتمام ونحن نعمل كثيرا معا"، ومشيرا إلى أن المباحثات استمرت نحو ساعة وثلث الساعة وتناولت "دائرة واسعة من المواضيع".

المصدر: وكالات

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