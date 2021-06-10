ماكرون: على الناتو توضيح استراتيجيته تجاه روسيا

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يجب على حلف الناتو أن يوضح استراتيجيته، خاصة بشأن العلاقات مع روسيا.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في باريس، اليوم الخميس: "أعتقد أن الناتو في وضع يكون عنده من الضروري توضيح استراتيجيته في مختلف المجالات. وعلينا أن نوضح إلى أين تتجه المنظمة، وقبل كل شيء ما هي العلاقات التي يريدها الحلف مع روسيا".

ورحب الرئيس الفرنسي باللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، مضيفا أنه كان دائما يؤيد الحوار.

وأضاف: "كنت استغرب دائما من الانتقادات التي واجهتها فرنسا بسبب الحوار (مع روسيا)".

يذكر أن لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن من المقرر أن يعقد في جنيف يوم 16 يونيو الجاري.

المصدر: "تاس"