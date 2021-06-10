رئيس التشيك يقترح فتح ممثلية للمعارضة البيلاروسية في براغ

اقترح الرئيس التشيكي ميلوش زيمان على المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا فتح ممثلية لقوى المعارضة البيلاروسية في براغ.

وقال زيمان في تصريح للإذاعة المحلية إنه عقد "لقاء وديا" مع تيخانوفسكايا التي قامت بزيارة براغ في 6 – 10 يونيو بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ التشيكي.

وذكر أنه اقترح "فتح مكتب للمعارضة البيلاروسية في براغ"، مضيفا أن هذا "سيكون جيدا".

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والتقت تيخانوفسكايا في براغ رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش ورئيسي مجلسي البرلمان ووزير الخارجية ياكوب كولغانيك، وألقت كلمة أمام مجلس الشيوخ التشيكي.

يذكر أن تيخانوفسكايا كانت منافسة للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أغسطس الماضي، والتي لم تعترف المعارضة والدول الغربية بنتائجها. وغادرت تيخانوفسكايا بيلاروس في العام الماضي على خلفية توقيف الشرطة البيلاروسية للعديد من المشاركين في مظاهرات الاحتجاج في البلاد.

المصدر: "تاس"