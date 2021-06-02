مشرعون أمريكيون يدعون المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا لإلقاء كلمة في الكونغرس  

ذكر مكتب المعارضة البيلاروسية، المرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، أنها تلقت دعوة من قبل مشرعين أمريكيين لإلقاء كلمة في الكونغرس الأمريكي.

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وأوضح مكتب تيخانوفسكايا، في بيان نشره عبر تطبيق "تيليغلرام"، أن وفدا يضم 3 سيناتورات أمريكيين، جين شاهين وكريس ميرفي وروب بورتمان، أجرى لقاء مع تيخانوفسكايا في مطار العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث تقيم حاليا المعارضة البيلاروسية، وأكد الوفد "الدعم لشعب بيلاروس".

وأضاف البيان أن "السيناتورات دعوا تيخانوفسكايا إلى زيارة واشنطن والإدلاء بكلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي".

وبحث الجانبان، حسب مكتب تيخانوفسكايا، مشاركتها المحتملة في قمة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى "G7".

بدورها، أشارت تيخانوفسكايا إلى "أهمية القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي، جو بايدن، والروسي، فلاديمير بوتين، واقترحت إعداد موقف من القوى البيلاروسية الديمقراطية لهذا اللقاء".

وشهدت بيلاروس احتجاجات واسعة، رافقها عنف بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الأخيرة وفاز فيها، الرئيس الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، الحاكم في البلاد منذ العام 1994، بحصوله على 80% من أصوات الناخبين، بينما حصلت منافسته الأساسية تيخانوفسكايا على نحو 10% من الأصوات.

ورفضت الولايات المتحدة الاعتراف بنتائج الانتخابات واعتبار لوكاشينكو رئيسا لبيلاروس، معلنة دعمها لقوى المعارضة، فيما فرضت عقوبات على مسؤولين بارزين في أجهزة السلطة البيلاروسية.

المصدر: وكالات