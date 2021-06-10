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لودريان: الإرهاب ليس قدرا حتميا!

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لودريان: الإرهاب ليس قدرا حتميا!
Reuters LG/mos
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، إن "آفة الإرهاب ليست أمرا حتميا"، مشددا على ضرورة محاربة هذه الظاهرة في إفريقيا وباقي أنحاء العالم.

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وجاء تصريح الوزير الفرنسي خلال مشاركته في افتتاح "الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب" في ساحل العاج.

وأوضح لودريان أن "آفة الإرهاب ليست حتمية، لا في إفريقيا ولا في أي مكان آخر، إنها تهديد يجب أن نحاربه، وسنواصل القيام بذلك في منطقة الساحل".

وتخصص فرنسا قوة "برخان" التي تضم نحو 5100 عنصر، لمحاربة الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل الإفريقي.

وفي شهر مايو المنصرم، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن باريس ستسحب قواتها من مالي في حال سار هذا البلد "باتجاه تطرف إسلامي"، بعدما شهدت انقلابا عسكريا ثانيا خلال تسعة أشهر.

المصدر: "لوفيغارو" + وكالات

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